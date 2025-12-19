高雄4區停水最長15小時「21萬戶受影響」 時間地點一次看

台水第7區管理處表示，拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」，時間為12月30日9時到18時，管末高地區為9時至24時，停水、減壓影響民眾預估為21萬戶。

台水公司提醒，民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，另估計本次除停水及降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。據《中央社》報導，此次停水17.8萬戶，3.2萬戶受到降壓影響。

停水地區（30日9時到18時共計9小時）

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。

大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。

小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金(宏平路以北)、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。

林園區全區。

降壓地區（30日9時到18時共計9小時）

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門(鐵路以北)。

管末高地停水區（30日9時到31日0時共計15小時）

林園區：林家里 。

小港區：孔宅里之旭日街一帶。

