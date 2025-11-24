高雄4場館連2天演唱會滿檔 高捷單日運量飆5萬人次創今年新高

南韓人氣女團「TWICE」連續2天在高雄世運主場館開唱，演唱會結束散場後，高雄捷運世運站月台擠滿搭車粉絲。（圖：高捷公司提供）

睽違10年，南韓人氣女團「TWICE」連續2天在高雄世運主場館開唱，同時間，伍佰也在高雄巨蛋巡演，另外，高雄流行音樂中心、衛武營和駁二也都有表演活動，高雄市政府統計，大約吸引18萬歌迷到港都追星，創造5億元產值。高捷運量22日也創下今年新高，達到35萬人次。（溫蘭魁報導）

22、23日2天，高雄4大表演場館世運主場館有南韓女團「TWICE」連續2天開唱，伍佰＆China Blue、孫淑媚則分別在高雄巨蛋和流行音樂中心海音館舉辦演唱會，衛武營國家藝術文化中心則有國立臺灣交響樂團80週年系列活動，多名金曲歌手參與演出，每場演唱會都吸引眾多歌迷。

高雄市長陳其邁說，2天共為高雄創造5億元左右的產值，演唱會第一天，捷運運量也創下今年新高：「禮拜六、禮拜天這2天，總共有18萬的歌迷來到高雄，創造的觀光總產值有5億元之多，尤其我們捷運在禮拜六當天創下 35 萬人的疏運記錄。」

為了疏散演唱會散場、數以萬計的歌迷，高捷人員很有經驗的在捷運世運站指揮、流量管制進站人潮。（圖：高捷公司提供）

高捷公司補充指出，22日演唱會第一天，捷運運量高達35萬人次，是歷年來單日運量第9名，第二天的運量也維持高峰達到30.3萬人次，輕軌2天加總的運量也有9.8萬人次。

陳其邁表示，第一天同時有4場演唱會，大概花了90分鐘完成疏散，第二天縮短到76分鐘，日後也會根據這幾場演唱會持續不斷檢討。