高雄4大肉品市場豬隻增3成 每公斤均價破百 肉販喊「豬隻醜又貴」

因非洲豬瘟影響，非豬隻拍賣的相關人員無法進入肉品市場，出入車輛也必須嚴格清毒。記者徐白櫻／攝影

高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場今起恢復拍賣，因多日休市到貨量增加，紛提早拍賣，毛豬價格先漲後跌，豬農及商販心情如洗三溫暖。高市農業局統計，拍賣總量 4573頭，頭數增加3成左右，價格與去年同期及禁宰前行情相比略增，每公斤100.5元。

受非洲豬瘟疫情影響，全台豬隻禁運禁宰長達15天，今日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰，各大肉品市場陸續從上午11時起拍賣至下午結束。因多日禁宰因素，各肉品市場交易都十分熱絡，以交易量最大的鳳山肉品市場而言，以往每日豬隻拍賣量約1300至1400頭，今天暴增至1698頭，每公斤均價達101.65元。

鳳農市場李姓肉販說，今天豬隻很貴、也不漂亮，每公斤價格從90多元到100多元不等，雖然覺得貴又不能不買，總共買17頭。

農業局表示，4大肉品批發市場毛豬拍賣總量達 4573頭，因須消化禁運禁宰前各豬場滯留豬隻，較平日增加約3成。整體交易均價為100.5元／公斤，比去年同期價格增加，甚至略高於先前缺豬調節時的價格，市場秩序平穩。

農業局強調，各肉品市場均持續按照中央規定落實相關防疫指引，進出車輛與場區須清潔消毒，確保防疫安全與作業順利。此外，若豬價明顯下跌，中央將啟動冷凍分流機制，由冷凍廠協助屠宰凍存，以降低跌價壓力，維護養豬產業穩定發展與消費市場秩序。

