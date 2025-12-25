高雄4學生公園「踩踏、戳弄」虐魚片曝…遭環保局開罰！

社會中心／饒婉馨報導

高雄凹仔底公園傳出虐魚事件，有4名學生把生態池中的魚撈起來戲弄、用腳踩踏，甚至還有人在旁邊拿手機拍攝；有民眾剛好路過便把此情景拍下，通報給管理單位。高市環保局對此表示，該行為已違反《公園管理自治條例規則》，可處新台幣1000元～6000元以下罰鍰。





4名學生被路過民眾拍下虐魚過程，不僅從池中撈出，還用腳踩踏魚隻。（圖／翻攝自 社會事新聞影音）

有民眾24日在高雄鼓山區的凹仔底森林公園拍下4名學生虐待生態池魚的畫面，起初看起來只是正常的打鬧嬉戲，隨後竟發現他們在虐待生態池的魚；其中一名男同學將池中的魚撈出，隨意放在岸邊乾涸的草皮上，看著魚隻因缺氧而劇烈掙扎，還用腳踩踏、拿樹枝戳，學生們還用手機拍下紀錄，行徑相當離譜；撞見此景的民眾認為這個行為相當不尊重動物生命，因此決定錄影存證，要求相關單位介入處理。

環保局對此嚴正表示，生態池禁止垂釣、餵食甚至是破壞魚類行為，違者最高可處新台幣6000元。（圖／翻攝自 Google Maps）

高雄市環保局事後證實，接獲民眾通報稱有人在生態池進行非法垂釣與騷擾行為。儘管保全人員接獲通知後火速趕往現場，但涉案的四名學生早已離去，現場並未逮獲現行犯。然而，環保局嚴正指出，根據民眾提供的具體事證，在生態池內進行垂釣、餵食，或是任何毀壞、騷擾、破壞魚類等行為，已觸犯《公園管理自治條例規則》，可處新台幣1000元～6000元以下罰鍰。

