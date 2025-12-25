高雄4屁孩凹子底公園虐生態池魚 環保局出手：最高罰6千

高雄鼓山區凹子底森林公園。（紀爰攝）

位於高雄鼓山區的凹子底森林公園，24日被民眾拍下，有4名男學生在公園生態池旁嬉戲，只見男學生多次用腳踩踏生態池魚，魚在草地上不斷掙扎、奄奄一息，旁邊還有同學拿著手機拍攝打鬧，讓路過民眾覺得行為不當，並通報給公園管理單位；高市環保局表示，該行為已違反公園管理自治條例規定，可處新台幣1000元至6000元以下罰鍰。

根據民眾拍攝的影片顯示，4名男學生在凹子底森林公園生態池旁打鬧嬉戲，仔細一看，男學生在把玩草地上的一條生態池魚，並多次用腳踩踏魚，魚痛苦地掙扎，不斷跳躍翻滾，一旁還有同學邊嘻笑拿手機拍攝，路過民眾懷疑男學生們是故意將魚撈上岸惡搞，覺得行為非常不妥，也拿起手機錄影存證，並通報給公園管理單位。

環保局指出，接獲民眾通報後，保全人員立刻趕至現場，但學生已經離開，經民眾拍攝畫面內容，不論是在生態池垂釣、餵食、破壞魚類等相關行為，皆已違反高雄市公園管理自治條例之規定，可處新台幣1000元至6000元罰鍰。

