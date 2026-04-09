高雄40坪老屋翻新化身趣味工業風!設計的好住商合一，生活也能張弛有度
編輯 Jessie Chang｜圖片提供 勻朗空間室內裝修有限公司
小編帶你看好宅
空間，不僅是盛裝日常的場所，更是承載生活記憶與人生風景的所在。勻朗空間設計的郭鈞玉 Cloris 與吳睿琪 Rainie 設計師，著手改造這棟坐落於高雄巷弄轉角、屋齡 40 年的老宅。這次翻新不只是老屋改造，更是一場關於兒時記憶的延續。設計團隊以分階段的方式，重新梳理空間脈絡與生活機能。一樓後方規劃為糖霜餅乾工作廚房，前方則打造適合家人共享交流的休閒空間；二樓以上則作為放鬆休憩的居住場域。讓原本老舊的住宅，在翻新後蛻變為住商合一、層次分明的新家，不僅滿足當下的生活需求，也延續了屋主心中最溫暖的童年風景。
建築一樓以公共空間為核心定位，設計上整合客廳與遊戲區機能，打造出一處無論家人或來訪賓客，都能自在休憩、等待與互動遊玩的共享場域。櫃台後方牆面鋪陳復古紅磚語彙，鮮明而吸睛的視覺表情，形塑主要端景。另一側臨窗區則規劃為小吧台，提供客人一處舒適等候的角落。遊戲區與接待區之間，巧妙以一座鞦韆作為界定，在暗示場域分野的同時，也保留了空間的開放與通透感。再往內部延伸，另設有攀岩區，為日常生活注入更多遊戲可能，不僅拉近家人之間的互動與情感，也為空間增添豐富的趣味與話題性。廚房區以灰色襯底，紅磚為點綴，注入工業感氣息。中央規劃一張長桌，提供烹飪的彈性，根據身高量身打造的檯面高度，長時間站立烘焙，也不會感受到疲憊不適。
二樓規劃為起居空間，設計上捨去實體隔牆，改以玻璃鐵件拉門劃分主臥與孩房，在界定場域機能的同時，也延續了開放式格局的開闊感。整體色調以藍色為主軸，透過深淺不一的藍調層層堆疊，形塑出豐富的空間層次，並營造出舒緩、無壓的舒眠氛圍，生活張弛有致。
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團隊在翻新過程中，特別保留了部分紅磚牆與海棠花窗等老屋細節，讓空間在注入新意與機能之餘，仍延續原有的歲月痕跡，將屋主童年與過往的回憶珍藏於心，家變的更舒服好住，但回憶被自然延續。
勻朗空間室內裝修有限公司／郭鈞玉Cloris/吳睿琪Rainie
地址：高雄市鳳山區保安一街261號1F
電話：0918607776、0936275852
Email：cloriskuo@gmail.com
網站：https://yunlangdesign.wixsite.com/yunlang-design
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