高雄5字「通關密語」！柯志恩：基層都在說
[NOWnews今日新聞] 有意投入明年高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩，今（8）日在政論節目《千秋萬事》專訪中談到近期走訪地方的觀察，她透露，如今在各地平安宴、敬酒場合中，不少民眾不敢公開表態，常是悄悄靠到身邊低聲講一句「通關密語」，彼此即心照不宣。柯志恩認為，這樣的氛圍代表民意正在變動，也讓她更有信心在明年為藍營翻轉高雄。
談及民進黨初選，民進黨將於明年1月12日進行對比式民調，對於近期不同機構公布的民調差距極大，柯志恩坦言，其中一份數據相當離譜，顯示民進黨4位參選者的支持度全破50％，她卻僅有20多％，仔細檢視後發現，該民調中藍營支持者比例僅8.2％，她也反問：「這怎麼可能？」
至於綠營內部局勢，柯志恩直言，外界普遍皆知「陳其邁挺邱議瑩、新潮流力捧賴瑞隆」，這兩人很可能將成為最後對決組合；另外，柯志恩認為，雖然林岱樺原本最具基層實力，但因助理費案仍未判決確定，黨內確實存在「初選過了、最後卻被卡」的疑慮，使得支持率難以衝上第一；談及許智傑，柯志恩指出其民調不算低，加上近期牽線「4大女神」到高雄參與宗教盛會，並將於12月在鳳山本命區造勢，必須謹慎觀察其後勢反彈。
柯志恩強調，國民黨在這場選舉絕不缺席，「他們強，我們不會弱」，待綠軍提名底定後，將由她端出完整市政藍圖，希望選戰回到政策與治理層次，而非貼標籤或牽扯家庭。她並指出，高雄能做到演唱會全台第一，政治文化也該有所提升。
柯志恩分享，此次選戰與2022年明顯不同，她的支持聲浪逐步增溫，是長期深耕地方累積而來，甚至不少基層會在活動中悄悄湊到柯志恩身邊，並說出通關密語：「委員，我是美濃人」向她暗示支持，意指她追查邱議瑩轄區「美濃大峽谷案」受到在地認可。
主持人王淺秋提及國民黨主席鄭麗文訪中的規劃時，柯志恩回應，若能促成兩岸恢復正常溝通，就應讓對話透明，她也期盼能越快越好，不必刻意避開選舉節點。不過，柯志恩也坦言，一旦此行成案回台，必被綠營解讀、操作甚至標籤化，恐對南部選情帶來衝擊，「和平兩個字，只要國民黨說，就會被扭曲成卑躬屈膝」，這是藍營最大的困境，後續勢必要投入大量時間澄清。
