高雄50人反廢死大遊行 怒吼「殺人償命」籲政府正視

社團法人高雄市中華公益事務發展協會於11日下午2點發起「反廢死大遊行」，與台灣民眾黨高雄市黨部等單位發表訴求。（洪靖宜攝）

針對近期廢除死刑相關議題引發社會高度關注，社團法人高雄市中華公益事務發展協會於11日下午2點發起「反廢死大遊行」，與台灣民眾黨高雄市黨部等單位號召社會大眾表達對重大犯罪應維持死刑制度立場，眾人高舉「殺人償命、天經地義」等字眼布條，大喊「反廢死，要正義」，呼籲政府正視被害者及家屬的正義需求。

社團法人高雄市中華公益事務發展協會於11日下午2點發起「反廢死大遊行」，與台灣民眾黨高雄市黨部、司法改革黨等單位合作，號召約50位名眾站上街頭，從台灣民眾黨高雄市黨部集結出發，一路到中央公園宣講再到高雄地方法院靜坐點燃白色蠟燭，眾人高舉「殺人償命、天經地義」等字眼布條，大喊「反廢死，要正義」

社團法人高雄市中華公益事務發展協會總幹事施亦旋指，不管是隨機殺人、酒駕致死或惡意奪命犯罪行為，每起案件都是家庭破碎悲劇，但司法制度政策討論中，社會焦點卻逐漸偏向加害者的人權保障，可教化或是有精神狀況，卻忽略被害者及家屬，當國家政策不斷退讓，誰來重視被害者權益，她認為，死刑存在不僅是刑法選項，也是對於蓄意犯罪最後一道防線，死刑不是報復，他們沒有第二次傷害社會的機會，反廢死大遊行訴求。

台灣民眾黨高雄市黨部榮譽主委莊貽量說，身為政黨為多數民眾發聲，有9成百姓對於死刑有高度認同，人權保護卻忽略被害者和家屬痛苦，受害家屬每天受到痛苦，度日如年，應該保護善良及奉公守法的百姓，帶給未來更好的法律和正面價值。

