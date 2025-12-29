高雄50年老透天9千招租！ 屋況挨酸買到撞到 在地人反挺：划算

鄰近草衙捷運屋齡超過五十年的老舊透天，在臉書社團招租，從一萬五到現在下殺到九千，但不少網友看到屋況嫌貴（圖／翻攝5911高雄租屋 出租 求租）

高雄前鎮鄰近草衙捷運和百貨公司的一棟屋齡超過五十年的老舊透天，在臉書社團招租，從月租一萬五，到現在下殺到九千，但不少網友看到屋況嫌貴，開酸是買到賺到，不過在地人卻力挺，認為周邊交通方便，租金價格合理。

鄰近草衙捷運屋齡超過五十年的老舊透天，在臉書社團招租，從一萬五到現在下殺到九千，但不少網友看到屋況嫌貴（圖／翻攝臉書＠5911高雄租屋 出租 求租）

這棟老舊透天厝曾在臉書租屋社團上以月租15000元招租，後來降至9000元。從公開的照片可見，客廳未經整理，牆壁漆面斑駁，房間內有泛黃的彈簧床和簡易木板，浴室維持老式風格，僅有洗衣機一台作為家電配備。許多網友看到這樣的屋況後紛紛表示不值得，有人形容比35年房子還髒，宛如廢墟，甚至建議屋主應該整棟拆除重建。

牆壁漆面斑駁、房間內泛黃的彈簧床、家電只有一台洗衣機，月租一開始喊15000，後來降價9000，網友直呼是買到撞到（圖／翻攝5911高雄租屋 出租 求租）

對於這樣的租金，有民眾表示太貴了，認為這麼老舊的房子不值得花9000元租用。然而，當地居民持不同看法，他們強調現今房價普遍超過萬元，雖然這棟房子老舊，但生活機能非常便利，租金算是合理。

據了解，這棟透天厝位於高雄前鎮靠近草衙捷運站，擁有類似格局的透天屋主當初約以900000元購入，每層約18坪。目前有些屋主正在翻新房屋，周邊已翻新完成的透天厝月租高達30000元。更令人驚訝的是，同一條巷弄中，有租屋網站刊登一間帶有三角窗、較大地坪的透天厝，月租竟達50000元。

實地探訪時，發現該建物貼出出售看板，鄰居也表示這些連棟透天是要賣而非出租，讓情況顯得相當矛盾。房仲業者祝遵評表示，這個案例在該區段開出50000元的租金明顯高於市場行情，而且房屋確實在出售中，可能是屋主想藉此提高房屋價值。

同一個地段有一個三角窗大地坪建物，月租喊到五萬元，回到現場詢問是要賣而非出租（圖／TVBS）

對於這棟引發網路討論的50年老透天，房仲業者認為9000元的租金其實合理，因為周邊交通便利，生活機能良好，該區出租價格通常在15000元至20000元之間，會依據屋況有所調整。

