高雄50歲男橫跨交流道「突倒地」 慘遭3車連輾亡、1駕駛涉肇逃

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道口，50歲男子倒臥車道，遭3輛車輾過不治。（圖／翻攝畫面）

高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，2月6日深夜11時21分發生一起死亡車禍。50歲高姓男子徒步橫越交流道東側便道時，突然不明原因倒臥在北上匝道口車道上，接連遭57歲王姓、22歲方姓及52歲連姓3名駕駛閃避不及碰撞或輾過，當場身亡。

高雄市苓雅警分局表示，警方獲報到場時，高男已明顯死亡。經調閱監視器畫面研判，高男倒臥於車道後，3輛車陸續發生碰撞或輾壓事故。警方對3名駕駛實施酒測，結果均為0，排除酒駕情事。

警方指出，初步研判事故原因是3名駕駛未注意車前狀況，詳細肇事責任將由交通大隊進一步鑑定釐清。3名駕駛訊後將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

警方另查出，王姓駕駛於發生碰撞後未停車處理而逕自離去，已涉及肇事逃逸。警方除依《道路交通管理處罰條例》開罰，並將其以刑法肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，高姓死者獨居在事故地點附近，僅有一名弟弟為家屬，兩人平日互動不多，弟弟對其身體狀況及經濟情形並不清楚。至於高男倒臥原因是否涉及疾病或其他因素，仍有待進一步相驗與調查釐清。

