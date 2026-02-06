高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

首次上稿 01:08更新時間 05:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，6日深夜11點多發生死亡車禍，50歲高姓男子不明原因走到路中並倒臥於車道上，慘遭3輛自小客車輾斃。

據了解，高男深夜徒步走到中正路交流道北上匝道口並倒臥在路中。深夜天色昏暗，當時57歲王男、22歲方男、52歲連男開車欲上交流道，車輛相繼輾過高男，其中方男開著休旅車察覺車子輾過異物，停車查看，驚見竟是撞到人，嚇得連忙報警。

廣告 廣告

警消獲報到場時，高男已無呼吸心跳，明顯死亡，調閱監視器發現先後共有3輛車撞及高男，其中方男、連男停於事故現場，王男則已駛離。警方初步分析事故原因為駕駛3人未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。駕駛3人於警詢後，將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

警方表示，王男撞擊後駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項，可處3000元至9000元罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領；王男違反刑法第185條之4肇事逃逸罪，將移請地檢署偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭頭城砂石車衝對向猛撞！休旅車母子3人救出 駕駛尚未脫困

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

險成代罪羔羊！雲林好心駕駛被違停駕駛反咬 幸「行車紀錄器」神救援

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

