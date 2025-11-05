高雄500萬現金搶案！兩幫人馬「黑吃黑」 檢起訴8嫌求重刑

高雄市三民區9月間發生一起離奇搶案，從事房產投資的葉姓男子攜帶500萬現金出門，卻遭到兩組人馬先後覬覦。警方獲報後將兩方共8人全數逮捕，檢方依強盜罪起訴。

高雄一名房產公司33歲葉姓老闆9月份遭兩名男子噴灑辣椒水，並搶走裝有5百萬現金的手提袋。（圖/ 警方提供）

檢方調查指出，9月8日上午8點多，葉男攜帶大筆現金準備上班，21歲的梁男事先得知消息，帶著4名同夥在民族一路公司埋伏。當葉男現身時，梁男等人立即噴灑辣椒水並搶走裝有500萬現金的手提袋。然而，20歲的余男等5人也獲得葉男攜帶巨款的風聲前來行搶，但發現梁男一行人已得手，竟臨時改變計畫「黑吃黑」，從梁男手中再度搶走贓款。

余男等人迅速拔出西瓜刀抵住梁男脖子，成功搶走現金後逃往台中。警方獲報後迅速將8名嫌犯全數逮捕，但500萬贓款已經不知去向。檢警偵辦過程中發現，余男原本計畫對葉姓被害人下手，但因動作太慢被梁男搶先，剛好路途中遇到梁男行搶得手，最後決定「黑吃黑」並成功。

高雄一名男子上班途中遭截走500萬現金，警方24小時緝兇，成功逮捕4名嫌犯。（圖／警方提供）

高雄一名男子上班途中遭截走500萬現金，警方24小時緝凶，成功逮捕4名嫌犯。（圖／警方提供）

由於雙方嫌犯都不願透露是誰走漏葉男攜帶鉅款的風聲，檢方依強盜罪起訴全部8人，具體求處8年重刑，並持續追查幕後黑手。檢方也強調，此類不良行為，請勿模仿。

