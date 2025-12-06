高雄6旬「柴山達人」失聯17天機車停登山口 警消入山持續搜索

高雄警消入山搜尋失聯17天的鄧姓男子，呼籲山友若掌握線索請盡速通報警方。（圖／翻攝畫面）

喜愛攀登柴山的62歲鄧姓男子遭房客發現失去聯繫，至今已失聯逾半個月。警方循線發現鄧男的機車自11月20日上午停放在柴山龍泉寺登山口後從未移動，研判應是入山後失蹤，鼓山分局與消防局、壽山國家公園警察隊等單位12月5日起展開大規模搜救，目前仍無所獲持續搜尋中。

據了解，鄧男住在三民區，未婚無子獨居多年，住處1樓出租給早餐店。租客近日要繳房租卻聯絡不到人，鄰居也反映久未見他出門，家人這才驚覺異狀。

警方與家屬前往住處破門進入，發現室內無人，手機留在房內，而鄧男平時代步的機車也不見蹤影。警方調閱交通動態紀錄，追查到他的機車最後現蹤於柴山龍泉寺登山口，停車時間落在11月20日上午9時許，此後未再移動。依家屬與熟識山友提供的登山習慣研判，鄧男極可能當日便進入柴山步道，但至今仍未下山。

家屬日前在柴山社團PO文求助後，不少網友認出他是許多山友熟悉的柴山達人「小鄧」，平日常在林間穿梭，尤其喜歡造訪鐘乳石洞及山中小徑。有山友稱曾於11月20日下午約2時曾在柴山「一線天」附近遇見他，成為目前最後的目擊線索。

鼓山分局5日上午8時起，會同消防局、壽山國家公園警察隊等多個單位入山搜尋，範圍涵蓋鐘乳石洞、一線天及周邊多條小路。截至目前仍未尋獲失聯者。搜救人員今將持續深入地形複雜區域搜尋，並呼籲山友若自11月20日後於柴山各路段看過可疑跡象，請立即通報警方，以助縮小搜尋範圍。

