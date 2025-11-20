高雄6歲童一出門就狂吐！「吐到休克」送醫不治 檢方相驗找死因

高雄一名6歲童嘔吐到休克死亡。救護車示意圖。本報繪製



究竟怎麼了？一名6歲孩童竟然無緣無故狂吐，最後甚至丟了性命。高雄市梓官區一名孩童，昨天（11／19）上午被媽媽開車載出門後，突然在車上就嘔吐，媽媽趕緊帶孩童回家休息，沒想到回到家中孩童仍狂吐不止，緊急送醫仍不治。檢方已介入調查，將進一步相驗釐清孩童死因。

據了解，孩童過去幾天就已經出現身體不適的狀況，昨天與媽媽出門後，又開始不斷有嘔吐的情況，甚至返家後嘔吐到休克。家屬緊急送醫，但遺憾的是仍宣告不治。

廣告 廣告

據了解，檢察官下午到殯儀館相驗，初步排除外力介入，但孩童為何不斷嘔吐，最後導致死亡後果，是否有其他因素，仍待釐清。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人