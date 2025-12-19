高雄65歲運將因保險糾紛怒撞車行自焚！ 搶救7天仍不治

12月13日，高雄市鳳山區一名65歲賴姓計程車司機疑因與保險公司及一間車行發生糾紛，竟直接駕駛計程車高速衝撞車行，並在車內潑灑汽油引火自焚，導致車輛瞬間成為火球。消防隊員緊急到場撲滅火勢並將他救出，但賴男因嚴重燒燙傷及吸入大量粉塵，送醫搶救7天後，於今（19）日清晨宣告不治。

12月13日高雄一名運將因糾紛怒撞車行，今日清晨宣告不治。（圖／中天新聞）

根據車行老闆表示，該司機在衝撞車行前，已於車內後座點燃火焰，導致車輛瞬間成為火球。司機在車門反鎖的情況下失去意識，車行老闆見狀，立即取用滅火器進行滅火，並冒險試圖擊破車窗將司機拖出，自己的手部也因此受傷。

消防人員表示，當時接獲通報後迅速抵達現場，立即佈水線控制火勢，並將賴男從車內救出。賴男被救出時已失去意識，臉部及手部多處燒燙傷，並因吸入大量濃煙需要插管急救。然而，儘管醫護人員全力搶救，仍無法挽回他的生命。

車行老闆把運將救出，自己手也受傷。（圖／中天新聞）

賴男被救出時已失去意識，臉部及手部多處燒燙傷，並因吸入大量濃煙需要插管急救。然而，儘管醫護人員全力搶救，仍無法挽回他的生命。（圖/中天新聞）

警方初步調查發現，賴男因過去頻繁肇事，遭保險公司拒絕承保，進而與車行爆發糾紛，甚至曾怒嗆車行人員「要讓你們家破人亡」。不料，這份怨氣最終演變成這場慘烈的自焚事故。

目前，警方已針對事件背景進一步調查，並呼籲若有相關知情人士提供線索，以釐清事件全貌。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

