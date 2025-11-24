即時中心／顏一軒報導

南韓女子天團「TWICE」本週末在高雄國家體育場的《THIS IS FOR》世界巡迴演場會已完美落幕，共吸引18萬「ONCE」來到港都，創造約5億元觀光總產值。台灣成員周子瑜的母親黃燕玲今（24）日晚間特別在社群平台發文，感謝高雄市政府與高捷公司用心規劃城市應援，包括巡迴視覺藍燈光、捷運左營站主視覺打卡牆及全線捷運進站廣播，讓「TWICE」與「ONCE」都能感受到高雄滿滿的熱情與溫度；而這篇發文也意外釣出高雄市長陳其邁留言回應，「感謝『TWICE』與『ONCE』為這座城市帶來的美好💙」。





廣告 廣告

黃燕玲表示，「TWICE」首度在高雄開唱，就像是一場喜事般熱鬧，她既緊張又感動；看到子瑜在舞台上全力以赴、自信穩定的表現，身為母親的她既踏實又驕傲；她也分享，演唱會途中家長意外被拍上大螢幕，能與滿場粉絲一起揮舞應援棒、尖叫歡呼，是相當珍貴且溫暖的共同回憶。

快新聞／高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應

黃燕玲IG全文。（合成圖／翻攝自topbeauty_lydia個人IG）

她特別點名感謝高雄市政府打造城市藍燈光及高雄捷運全線播放「TWICE」進站廣播，同時感謝捷運左營站設置的「TWICE」主視覺打卡牆，讓粉絲在城市中處處都能感受到歡迎氛圍；此外，她也向協助的在地業者與親友表達謝意，許多店家特別準備家鄉伴手禮大禮包與傳統小吃，讓「TWICE」成員與工作團隊感受到濃厚的台灣味；藝人陶晶瑩亦貼心贊助演唱會兩日早餐，來自親友的祝福與全球「ONCE」的支持與喜愛，是讓這場高雄演唱會更加圓滿、值得珍藏的重要力量。

快新聞／高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應

陳其邁留言回應周子瑜的媽媽黃燕玲。（合成圖／翻攝自topbeauty_lydia個人IG）

最後，黃燕玲也向所有支持「TWICE」的「ONCE」表達感謝，並期待「TWICE」未來帶來更多作品與大家相見。

快新聞／高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應

高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自高市府官網）













原文出處：快新聞／高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應

更多民視新聞報導

TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了

只有高雄! TWICE安可曲唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉

18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿

