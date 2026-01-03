高雄7小時內竟「溫差13度」！氣象粉專警告：今晚恐再來一次

生活中心／李紹宏報導

近期強烈大陸冷氣團來襲，全台不僅北部有感，中南部更因「乾冷」特性出現極端氣候表現。知名氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」觀測指出，受輻射冷卻效應加成，南部地區出現了驚人的劇烈溫差，高雄氣象站甚至在短短數小時內，氣溫起伏近13度。

高雄今（3）日在短短7小時內，氣溫溫差竟高達13度。（圖／翻攝自中央氣象署網站）

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上指出，透過數據比對發現，今（3）日清晨6時與下午1時的氣溫分布截然不同。在乾冷空氣的主導下，短短7小時內氣溫就震盪了10度。

廣告 廣告

其中，高雄氣象站的變化最為顯著，日夜高低溫差近13度。氣象粉專透露，自從高雄氣象站前幾年搬家到都會公園後，高雄就變成冷氣團的低溫常客，更強調「今夜沒意外，會再來一次」！

根據中央氣象署觀測，今日清晨本島平地最低溫出現在雲林古坑（7.2度），而嘉義、南投、高雄田寮等地也僅剩8度左右。氣象預報員林定宜坦言，中南部出現如此低溫雖有前例，但確實「不多見」，主因是這波冷空氣南下位置偏南，加上清晨無雲導致熱能散失極快，才讓南方低溫衝上排行榜。

更多三立新聞網報導

不是台灣人！「陶朱隱園」17樓神秘買家曝光 11.1億高價拍板成交

不愧是護國神山！全球「最賺錢公司」排行榜 台積電名次曝光

曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！

麥味登母公司爆食安！16公斤板麵辣椒含「一級致癌農藥」 食藥署全銷毀

