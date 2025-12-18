高雄7旬婦太緊張逆向夾擊騎士！騎車女補教師遭撞死 20歲後座兒嚇壞

高雄三民區18號早上發生死亡車禍，一名77歲潘姓老婦人倒車停靠時，發現擦撞後方車輛，她太緊張錯把油門當煞車踩，隨後高速逆向行駛，先猛撞雙載機車，再撞擊路邊車輛。而雙載機車遭夾擊，導致丁姓女騎士送醫不治，後座20歲兒子則意識清楚。死者是一名補習班英文老師，載兒上課卻遇橫禍，兒子全程目睹媽媽死亡，令人悲痛。

逆撞毀天倫！ 肇事車先後退擦撞又暴衝奪命

轎車緩緩倒退，看似路邊停車，但下一秒車輛忽然暴衝，沿路逆向橫衝直撞，機車騎士跟後座乘客瞬間遭撞摔飛，再猛力撞擊路邊車輛，一旁民眾也嚇得急忙倒退。

肇事車先後退擦撞又暴衝，導致機車騎士被夾擊。圖／台視新聞

遭撞機車被兩車夾擊成了廢鐵，肇事轎車引擎蓋也嚴重損毀。事發在18號早上的高雄三民區，當時77歲潘姓老婦人倒車停靠當下發現擦撞後方車輛，她太緊張錯把油門當煞車踩，隨後竟高速逆向行駛，先猛撞雙載機車，接著再撞擊路邊車輛。雙載機車遭夾擊，導致丁姓女騎士送醫不治，而她後座的20歲兒子則意識清楚。

又是高齡駕駛！肇事婦喊踩錯油門：非故意

案發前一晚，丁姓死者才跟先生一同騎車下班，夫妻倆鶼鰈情深，據了解死者跟丈夫一起經營補習班，平時在補習班內教英文，25年來教學認真，臉書上時常有學生反饋自己考上國立大學或考過全民英檢的好消息，沒想到早上載著兒子去上課卻遭逢橫禍。

77歲肇事婦人（藍衣）說自己因太緊張踩錯油門。圖／台視新聞

殯儀館內，死者兒子忍著傷勢行走，而意外當下他疑似受驚嚇，傳出一度說不出話來。至於肇事老婦人酒測值為0，表示自己太緊張踩錯油門、不是故意。儘管肇事駕駛75歲已經換照，但高齡駕駛又釀禍，不僅讓用路人跟死神擦身，也讓一家人就此天人永隔。

