高雄7旬婦曾換駕照仍釀禍 市府籲身體不適勿開車

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市77歲潘姓婦人開車撞擊1輛機車，造成丁姓女機車騎士送醫不治。潘婦曾依規定換新駕照，但仍疑因身體不適肇事。市府交通局呼籲高齡駕駛者若身體不適就不要開車。

今天上午9時許，77歲潘姓婦人開車行經建國三路時因不明原因逆向闖對向車道，撞擊1輛機車並波及路邊轎車，並造成53歲丁姓女機車騎士送醫不治。

警方表示，潘婦酒測值為0，初步研判肇因為未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。高雄區監理所向中央社記者證實，潘婦曾依規定到監理機構換發新駕照，駕照有效期限到明年7月。

對此，高雄市交通局表示，身體不適，比路況更致命。年長者常見慢性病、視力與反應力退化，若遇頭暈、胸悶、低血糖或藥物嗜睡，可能瞬間失控。

交通局呼籲高齡駕駛者出門前先問自己「今天適合開車嗎？」不舒服就改搭大眾運輸、計程車或請家人接送；家人多注意家中長輩的身體健康，關懷長輩開車或騎車出門的安全性，若身體不適不宜駕駛，家人也要勇敢勸阻。

台灣現行規定高齡換照為75歲以上駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照。（編輯：李淑華）1141218