高雄7旬婦誤踩油門衝撞 害母死子傷

高雄三民區18日上午9時44分發生死亡車禍釀1死，穿著藍色上衣的77歲肇事潘姓婦人（前排左二），在友人的攙扶下到高雄市立殯儀館做筆錄。（紀爰攝）

高雄三民區18日上午9時44分發生死亡車禍，7旬潘婦於路邊停車時，太緊張把剎車誤踩成油門，汽車暴衝撞上騎機車的丁姓母子檔，母子2人當場被夾在2輛汽車之間動彈不得，宛如夾心餅乾，53歲丁婦送醫搶救後宣告不治；肇事潘婦原稱自己頭暈，後來坦言是不小心踩錯踏板，盼家屬原諒。另澎湖連續3天發生車禍，昨日再傳出80歲婦人騎車遭汽車撞死。

肇事的77歲潘姓婦人昨上午載朋友，從屏東潮州開車前往高雄三鳳中街採買，抵達附近時準備停車，她倒車後換檔，卻誤將剎車踩成油門，整輛車瞬間暴衝到對向車道，逆向撞上丁姓母子，再波及停放路邊的另輛自小客，母子2人當場夾在2輛汽車之間，動彈不得，導致丁婦重傷不治、後座兒子輕傷送醫。

案發後，潘婦面對警察詢問，先稱好像頭暈、身體不舒服才釀禍，直到昨天下午前往殯儀館做筆錄時，面對媒體提問，她才坦言是太緊張踩錯踏板，對於事故發生感到非常抱歉，希望獲得家屬原諒，並願意協助後事處置，警方依過失致死罪移送偵辦，檢方諭令10萬元交保；死者家屬前往殯儀館認屍，全家人不發一語，神情哀傷。

據了解，死者丁婦從事補教業，教書25年，日前才在網路上分享學生考過全民英檢好消息，不料卻因為車禍喪命。

澎湖地區也連3天傳出車禍，昨日上午9時22分，19歲蔡姓男子在三多路口擦撞同向騎車的80歲吳陳姓婦人，再碰撞3輛停放於路邊機車，吳陳姓婦人俯臥路中間，後來送醫搶救不幸死亡，肇事蔡男經酒測無飲酒，警方將蒐集相關事證後，依過失致死罪移送地檢署偵辦。