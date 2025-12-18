高雄7旬婦開車逆向衝撞 機車女騎士送醫不治

（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄三民區今天上午發生死亡車禍，77歲潘姓婦人開車行經建國三路時因不明原因逆向闖對向車道，撞擊1輛機車並波及路邊轎車，造成丁姓女機車騎士送醫不治，詳細肇因仍待查。

高雄市政府警察局三民第一分局指出，77歲潘婦上午9時許駕駛自小客車沿建國三路東向西行駛，因不明原因行駛至對向車道，導致對向機車騎士53歲丁女、乘客20歲丁女的兒子被撞擊倒地。潘婦車輛之後又持續向前，波及停放於路邊停車格內的自小客車。

事故發生後，丁女意識不清，丁女的兒子意識清楚，2人均送往高醫救治，但丁女仍因傷勢過重宣告不治。潘婦酒測值為0，初步肇因研判為未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。（編輯：李淑華）1141218