高雄7旬婦開車「誤闖輕軌軌道卡草地」 函送偵辦最高罰20萬

73歲詹姓婦人詢後遭依違反過失妨害公眾運輸行駛安全罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。（圖／苓雅分局提供）

昨（1）日晚間有一輛自小客車誤闖高雄輕軌凱旋武昌站順行軌道，而當時一列自五權國小的列車即將進站，司機員見狀立刻緊急煞車。所幸無造成人員傷亡，不過該車輛卡在軌道中央，順、逆行列車全數受影響。經查該名7旬詹姓駕駛無酒駕，警詢後遭依涉犯過失妨害公眾運輸行駛安全罪嫌函送，最高可處2年有期徒刑、拘役或20萬元罰金。

高雄市警察局苓雅分局說明，73歲詹女1日晚間開車行經二聖路與凱旋三路口，由東向西右轉往北時，誤入輕軌軌道，車輛繼續行駛，並在行經C35凱旋武昌站時，車輪陷入草地而停下。

由於轎車無法自行脫困，後續緊急調派吊車進場排除。但因其行駛於軌道區，導致草皮區有掀起狀況，高捷公司隨即進行覆土與線路巡檢，確認環境安全無虞後，輕軌於晚間8時28分恢復通行。

警方表示，此案沒有造成人員傷亡，詹女經檢測未酒駕。不過詹女行為涉嫌違反《刑法》第184條「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金，詢後遭函送高雄地檢署偵辦。

另外，詹女違反《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定，可處1500至7500元罰鍰，將由高雄市政府交通局開罰。警方呼籲民眾駕駛汽車、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，警方未來將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，維護民眾安全。

高雄捷運局與高捷公司事故發生後，立即啟動調整運轉模式。C36凱旋二聖站經C19馬卡道站至C33衛生局站改採局部運轉，班距約13分鐘；C33衛生局站至C36凱旋二聖站則啟動順、逆行接駁作業，並造成雙向共8個班次延誤。

