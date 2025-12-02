高雄7旬婦開車「誤闖輕軌軌道卡草地」 函送偵辦最高罰20萬
昨（1）日晚間有一輛自小客車誤闖高雄輕軌凱旋武昌站順行軌道，而當時一列自五權國小的列車即將進站，司機員見狀立刻緊急煞車。所幸無造成人員傷亡，不過該車輛卡在軌道中央，順、逆行列車全數受影響。經查該名7旬詹姓駕駛無酒駕，警詢後遭依涉犯過失妨害公眾運輸行駛安全罪嫌函送，最高可處2年有期徒刑、拘役或20萬元罰金。
高雄市警察局苓雅分局說明，73歲詹女1日晚間開車行經二聖路與凱旋三路口，由東向西右轉往北時，誤入輕軌軌道，車輛繼續行駛，並在行經C35凱旋武昌站時，車輪陷入草地而停下。
由於轎車無法自行脫困，後續緊急調派吊車進場排除。但因其行駛於軌道區，導致草皮區有掀起狀況，高捷公司隨即進行覆土與線路巡檢，確認環境安全無虞後，輕軌於晚間8時28分恢復通行。
警方表示，此案沒有造成人員傷亡，詹女經檢測未酒駕。不過詹女行為涉嫌違反《刑法》第184條「過失妨害公眾運輸行駛安全罪」，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金，詢後遭函送高雄地檢署偵辦。
另外，詹女違反《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定，可處1500至7500元罰鍰，將由高雄市政府交通局開罰。警方呼籲民眾駕駛汽車、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，警方未來將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，維護民眾安全。
高雄捷運局與高捷公司事故發生後，立即啟動調整運轉模式。C36凱旋二聖站經C19馬卡道站至C33衛生局站改採局部運轉，班距約13分鐘；C33衛生局站至C36凱旋二聖站則啟動順、逆行接駁作業，並造成雙向共8個班次延誤。
看更多 CTWANT 文章
高雄駕駛誤闖輕軌車站「車卡軌道」 害8班次列車延誤
醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了
砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 20 小時前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 天前
獨／古董跑車現蹤 corvette c4 40周年款 全台剩他可上路
高雄一位陳先生，收購一部古董車，但每半年才會開車出來兜風，被網友捕捉下後，立刻引起討論，但原來這部車是出廠超過30年，美國經典老牌，corvette c4 40周年款，而且這部車還是全台唯一有掛牌，可以合法上路的車。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
香港宏福苑死亡數升至151人，警方和廉署拘逾20人，「四大訴求」發起人「獲准保釋」
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 14 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 13 小時前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 22 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
好擊敗之在Lamborghini Aventador Ultimae面前，Mercedes-AMG GT Black Series根本就是龜車
Lamborghini Aventador Ultimae是Aventador告別的最終版本，Mercedes-AMG GT Black Series則是賓士當時最強跑車，但沒想到兩車實際對決Mercedes-AMG GT Black Series竟出奇的慢。2021年Lamborghini帶來限量350輛Aventador Ultimae，Aventador Ultimae不僅象徵最強同時也是向市場告別的最終版本，搭載的6.5升V12自然進氣引擎有著780hp最大馬力和73.5kgm最大扭力，0～100km/h加速只要2.8秒就能完成。Mercedes-AMG GT Black Series則是賽道而生，4.0升V8渦輪引擎、730hp/81.6kgm最大動力與3.2秒0～100km/h加速及底盤調校設定，讓Mercedes-AMG GT Black Series在紐柏林賽道創下最速量產車紀錄。 日前外媒便將Aventador Ultimae和Mercedes-AMG GT Black Series開進賽道進行加速對決，就數據來看Mercedes-AMG GT Black SerieCarture 車勢文化 ・ 20 小時前