高雄7旬翁開車碰撞多部機車 9人受傷送醫

高雄一名7旬陳姓老翁今天下午行經楠梓區路口，右轉時先擦撞一部機車，隨後向前行駛，再撞擊機車待轉格內的8部機車，共造成9人受傷。消防獲報趕往現場救援，9名傷者均意識清楚，無人受困，由消防協助送醫。警方表示，經檢測，陳男並未酒駕，肇事原因待釐清。

高雄市楠梓區一處路口16日發生車禍，現場為一輛小客車與多部機車發生碰撞，造成9人受傷，警消到場協助傷者送醫。（圖／高雄市政府消防局提供）

高雄市政府消防局表示，楠梓區土庫一路周邊下午5時12分許發生車禍，出動6車、14人前往救援，現場為小客車與多部機車發生碰撞，共9名傷者，均意識清楚，無人員受困，由救護人員處置後送醫救治。

廣告 廣告

高雄市政府警察局楠梓分局員警說明，73歲陳男開車行經楠梓區德民新橋，下橋後要右轉清豐二路360巷，不明原因擦撞一部機車後，向前行駛土庫一路，再撞擊機車待轉格內8部機車，造成9人受傷。

警方表示，經檢測，陳男並未酒後駕車，肇事責任仍待交通大隊分析釐清；呼籲民眾應隨時注意交通標誌、標線及號誌指示，保持專注與減速慢行，以保障自身及他人安全。