高雄7旬翁陳屍屋內 警初判無外力介入

高雄市三民區一名獨居的77歲老翁被發現陳屍屋內，警方初步研判沒有外力介入。（圖：三民二分局提供）

高雄市三民區一名77歲的獨居老翁多日沒有出門，23日深夜被發現陳屍在屋內，已經死亡多時，警方初判現場沒有外力介入，已通報檢察官和法醫相驗，釐清死因。

高雄市三民二分局23日晚間11點多接獲劉姓男子的姪子報案指稱，獨居的劉姓老翁已經好幾天沒有出門，前往探望時，發現劉姓男子倒臥在屋內，已經明顯死亡。

警方趕往處理發現，現場沒有打鬥痕跡，門窗也沒有損壞，但，屋內相當凌亂，還有幾隻他所飼養的狗，初步研判無外力介入，家屬也確認死者是77歲的劉姓男子，對死亡原因沒有意見，警方除了通知殯葬處協助處理，也依規定報請檢察官和發醫相驗，釐清死因。（溫蘭魁報導）

