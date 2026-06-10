高雄7旬翁雨天出門失蹤…隔天上午被發現屍飄出海口！兒子接噩耗悲認屍

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記者陳弘逸／高雄報導

高雄市楠梓區援中港出海口今天（10）上午驚見有人落水。（圖／翻攝畫面）

高雄市楠梓區援中港出海口今天（10）上午驚見有人落水，警消獲報到場，將人拉上岸，已明顯死亡未送醫；經查，死者為71歲黃姓老翁，昨天（9日）離家後失聯，警方通知死者的兒子前來認屍，後續請相驗釐清死因，詳細事故原因，仍待釐清。

警消獲報到場，將人拉上岸，已明顯死亡未送醫。（圖／翻攝畫面）

警方獲報，今天（10）上午8時許獲報，有民眾在援中港出海口有人在海面上載浮載沉，警消獲報到場，人已明顯死亡，救護人員未施予急救也未送醫，初步了解，遺體無明顯外傷，無外力介入。

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經查，死者為71歲黃姓老翁，昨天（9日）離家後失聯，直到今天上午才被人發現。（圖／翻攝畫面）

經查，死者為71歲黃姓老翁，昨天（9日）離家後失聯，直到今天上午才被人發現；死者兒子接獲噩耗，前往認屍，並由警方報請相驗釐清死因，詳細事故原因，仍待釐清。

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