即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

高雄一名73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚開車駛經楠梓區土庫一路陸橋，下橋後於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，隨後再暴衝入機車待轉區，宛如「保齡球般」失控擦撞8台機車造成9人受傷，林姓騎士送醫後不治。高雄市警局楠梓分局今（17）日依涉犯過失致死等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署進一步偵辦；至於違規部分警方將依法開罰。





高雄楠梓區土庫一路昨日下午5時12分發生恐怖暴衝死亡車禍，73歲陳姓老翁把車開下土庫一路陸橋後，於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，造成對方顱內出血，儘管林姓騎士事發當下仍有模糊意識，但送醫後病情急轉直下，晚間宣告不治。

廣告 廣告

另，本案又波及在機車待轉區的8台機車共9名騎士，6名騎士身體與四肢擦挫傷，其中3人骨折入院觀察中，未來需要開刀。

事發當下，警方已將肇事的陳姓老翁當場依涉犯《過失致死罪》逮捕，並於今早依涉犯《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，將陳翁移送橋檢偵辦；而檢警今日亦預計對林姓移工的遺體相驗，以釐清確切死因。

陳翁今早遭移送時，記者追問是否知道該路口不能右轉、一名機車騎士被撞死、有無要對家屬表達歉意等問題，戴著安全帽的他不發一語，在警方的戒護下坐入警車。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦

更多民視新聞報導

離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治

最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷

高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區

