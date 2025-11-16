高雄7條路連續兩天停水 用戶趁晚間可儲水
高雄市林園區7條馬路近日要進行汰換管線工程，今、明天（16、17日）進行停水，每日停水時間長達8小時，自來水公司提醒當地用戶趁晚間把握時間進行儲水。
根據台水公司停水公告，受汰換管線工程影響，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路，16日、17日從上午8時到下午4時進行停水。
台水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也可預防供水管網產生負壓吸入污水。
建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。
