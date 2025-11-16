高雄7條路連續兩天停水 用戶趁晚間可儲水

高市觀光局主辦的第五屆「二○二五高雄鹹酥雞嘉年華」十五日於高雄大遠百追夢廣場熱鬧登場，活動內容全面升級，吸引超過六十五家全台知名品牌齊聚，端出各式誘人的美味炸物與手搖飲，香氣四溢，吸引大批饕客聞香而來。(見圖)觀光局今(十六)日說明，該活動由三信家商熱舞社熱力開場，高雄市長陳其邁偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹最強外掛安芝儇共同揭幕；三人運用大崗山龍眼蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸鹹酥雞，象徵台法風味創意交融，也呈現國民美食鹹酥雞百搭、多變的迷人魅力。在秋日微涼氣候中，一邊品嘗邪惡炸物與手搖飲，一邊欣賞熱鬧演出，成為親子家庭、朋友聚會最歡樂的週末首選。觀光局誠摯邀請海內外旅客把握週末時光，一同感受屬於南臺灣的獨特美食魅力。陳其邁表示，鹹酥雞是臺灣夜市 ...

台灣新生報 ・ 19 小時前