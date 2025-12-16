高雄7社區全數奪獎 金卓越選拔締造全壘打佳績

在衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」中，高雄市參選的7個社區全數獲獎，寫下亮眼成績，展現高雄社區深厚的組織動能與多元發展實力。高雄市政府16日於市政會議中公開表揚，由市長陳其邁親自頒發獎座，肯定各得獎社區以卓越成果為城市爭光。

↑圖說：高市7社區全國社區選拔展現推動成果獲得佳績（圖片來源：高雄市社會局提供）

本屆選拔中，大寮區中庄社區榮獲銅質卓越獎；永安區新港社區與旗山區糖廠社區雙雙拿下卓越獎；茂林區萬山社區及旗山區廣福社區獲得優等獎；前鎮區興邦社區與湖內區湖庄社區則獲甲等獎肯定，成績涵蓋都會、農漁村、原住民及客庄等多元面向。

截至今年10月底，高雄市共有767個社區發展協會，數量居全國之冠。市府透過跨局處合作，協助各社區結合在地特色與資源，推動多元且福利化的社區服務。此次獲獎的7個社區，正是公私協力、深耕在地的具體成果，也獲得中央高度肯定。

↑圖說：陳其邁頒發銅質卓越獎予大寮中庄社區（圖片來源：高雄市社會局提供）

其中，中庄社區善用在地人才成立「人力銀行」，深化社區關懷網絡，並獲得環境部低碳永續家園銀級認證，成為區域典範；新港社區與糖廠社區則結合青年創意發展社區產業，並提供涵蓋長者與兒少的整合照顧服務，有效帶動整體社區發展。萬山社區與廣福社區展現原住民與客家文化特色，將文化與飲食融入服務推動，促進跨世代交流與傳承；興邦社區突破都會空間限制，打造社區戶外健身等創新方案，湖庄社區則整合防災、防暴與防詐措施，展現都市與鄉鎮型社區各具特色的發展成果。

↑圖說：市長陳其邁頒發卓越獎予永安新港社區及旗山糖廠社區。（圖片來源：高雄市社會局提供）

陳其邁表示，社區是城市發展的重要基石，此次亮眼成績不僅肯定社區發展協會長期投入的努力，也彰顯高雄在社會福利與社區政策上的成果與前瞻布局。市府未來將持續支持社區全面發展，落實弱勢優先、照顧與支持並重的理念，打造更宜居、友善且充滿凝聚力的幸福城市。

