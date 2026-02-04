高雄7、8字頭豪宅市場消失 2025高雄五大豪宅僅「這案」站6字頭

2025年高雄豪宅王洗牌，亞灣區「國城定潮」登王。（圖／CTWANT資料室）

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2025年高雄豪宅王排名，亞灣區指標豪宅「國城定潮」，以38樓戶每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，榮登高雄2025年豪宅王寶座，這也是繼「國硯」之後，亞灣區豪宅再度強摘高雄豪宅桂冠！

2025年高雄五大豪宅王，第一名為「國城定潮」，也是唯一站上成交單價6字頭的建案；第二名起分別是「皇苑御之苑」「遠雄THE ONE」「皇苑國際館」「雄崗信義美術館」，單價分別皆有5字頭。

其中，五大豪宅中「國城定潮」及「遠雄THE ONE」皆為近年亞灣區新興豪宅代表作。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，亞灣區為高雄近年主力發展計畫，區段具備獨特且難以複製的港灣景色與國際產業聚落優勢，近年包括輝達、鴻海、超微等科技大廠及亞洲金融資產管理中心相繼布局，帶動高階科技就業人口與產業發展前景，吸引高資產族群積極卡位。此外，區內坐落多家國際級酒店，高端生活圈逐步成形，進一步推升高端置產需求，讓亞灣區成為高雄豪宅市場的新聚落。

而榮登高雄豪宅王的「國城定潮」，規劃41層樓大坪數格局，從建築外觀、公共空間、庭園景觀、營建管理到燈光設計，皆邀集國際知名團隊操刀，並創業界先例，引進米其林星級餐廳，除地段紅利與景觀優勢外，品牌建商出品及產品稀有性，對高資產客群而言更具吸引力，也成為創價關鍵。

進一步觀察，2025年五大豪宅成交單價表現，僅「國城定潮」為年度唯一穩守6字頭的豪宅社區，其餘包括「皇苑御之苑」「遠雄THE ONE」及TWICE周子瑜曾入手的「雄崗信義美術館」等指標豪宅，年度最高單價均落在5字頭，且皆未突破社區歷史新高，整體成交單價走勢收斂。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2023~2024年，高雄豪宅交易屢屢刷新房價天花板，美術館預售豪宅「御皇苑」頂樓戶，更於2024年以每坪84.72萬元，正式寫下高雄房價新紀元，相較於前兩年的精彩程度，2025年豪宅市場氛圍明顯轉趨保守。且去年全年度總價超過4000萬元以上的「預售交易」，除了1筆店面外，其餘住宅戶均掛零，為近5年來首見。

李家妮指出，2025年全台房市迎來景氣寒冬，在多波信用管制影響下，高總價住宅貸款成數已下修至3成，且無寬限期，相當自備款比例高達7成，加上2025年受地緣政治、關稅風波等影響，雖然多數企業主及高端客具備購屋資金實力，但考量財務運用彈性、通膨風險及整體景氣不確定性，進場態度轉為觀望，高雄豪宅市場以往就相較中北部去化慢，在市場轉冷之際，高端客對資產重新配置的決策也更趨謹慎。

此外，李家妮也表示，前兩年因高雄豪宅買氣熱絡，部分指標預售案已完成一波去化，市場可售物件相對減少，加上近期豪宅推案量明顯放緩，面臨供給收斂、限貸令管制及資金彈性下降「三箭齊射」，也使得豪宅成交動能，呈現價量盤整格局。

