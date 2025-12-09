高雄70年土地公廟遭潑漆 疑地主不同意整修工程動手

南部中心／陳凱茂、莊舒婷 高雄市報導

高雄美濃區有一間在地70多年的土地公廟，近日被人潑黑漆和機油，甚至還噴灑紅色油漆，整間廟變得慘不忍睹，不過經過了解，動手破壞的人，竟然是地主本人，疑似地主不同意廟宇的整修相關工程，才會選擇這麼做。

高雄70年土地公廟遭潑漆、機油 疑地主不同意整修工程動手

廟宇神壇被潑黑漆，還被蓋上黑布，現場一片狼藉。（圖／民視新聞）

土地公廟的神壇、供桌和牆面，全都被人潑灑了黑色的油漆，地面上布滿黑色機油，旁邊的柱子也都遭殃，用來刻捐款人姓名的芳名錄，更是被噴漆，畫上一個大大的紅色叉叉，地面上還有被毀損的物品，整間廟可以說是慘不忍睹。當地民眾：「很心痛我們從小拜了7、80年到現在，你今天搞成這樣，我們就很好心整修搭一個鐵皮屋，不要給它漏，然後弄好就開始破壞了。」

高雄70年土地公廟遭潑漆、機油 疑地主不同意整修工程動手

高雄美濃區這間土地公廟位在田間，如今竟遭到地主噴漆破壞。（圖／民視新聞）

高雄美濃區這一間在地70多年的土地公廟位在田間，近日遭人毀損，原本民眾還一度以為，是不是遭人報復或尋仇，沒想到經過了解，動手的人竟然就是地主本人，一度傳出疑似是地主想種田所以拆廟，不過地主兒子解釋，是因為整修相關工程，沒有取得地主同意，衝突才一觸即發。高雄市美濃區中壇里里長楊秋田：「你要叫我們遷走，地上物不是只有你出錢，大家出的啊，這個當然地上物你要賠償。」地主兒子：「重點地是他的，你沒有經過他同意，你就給他搞成這樣他就發飆了，你在動工的時候他就跟你說你不要動祂了，因為你要動這個土地公有沒有，地主是他啊，他現在生氣了，你愛搞是不是那你搬去你家搞。」旗山警方則說，由於該土地公廟所有權狀況尚未確認，警方先行依社維法處置，並啟動後續調查程序。地主兒子表示，目前會安排鑑界，若證實地的主人是爸爸沒有錯，就會規劃遷廟將廟搬遷，只是土地公廟在地多年，如今被破壞，讓信眾覺得這樣的行為實在對神不尊敬，難以接受。

