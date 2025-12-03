高雄71歲老翁稱打錯檔向後猛衝連撞6車 6旬婦受波及摔傷

高雄市三民區自由一路上一間補習班前，今（2）日傍晚一名71歲老翁準備從路邊開車時，疑似打錯檔向後猛衝，不僅撞上6輛路邊機車與招牌，更讓路過的63歲婦人遭波及摔傷送醫。（圖／警方提供）

高雄市三民區自由一路上一間補習班前，今（2）日傍晚5點35分一名71歲洪姓老翁，準備從路邊開車時，疑似錯打到倒車檔向後猛衝，不僅撞上6輛路邊機車與招牌，更讓路過的63歲周姓婦人，閃避不及遭波及摔傷送醫。

據了解，洪男坐上銀色轎車，準備自路邊駛出時，不僅未向前移動，反倒向後猛衝，撞上後方停車格內6輛機車，更撞歪路邊招牌，直到「騎」上其中一輛機車並撞上柱子後才停下，現場一片狼藉。

此外，走路行經該處的周婦，無辜在閃避遭撞歪的招牌過程中不慎摔倒，導致頭部、手腳擦挫傷送醫治療，所幸沒有大礙。

警方到場時，洪翁供稱打錯檔，加上一時緊張沒即時踩煞車而釀禍。警方確認洪翁並無酒駕，初步分析為操作不當所致，詳細肇事原因有待進一步分析研判。

