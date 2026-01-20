高雄73億預算卡關！綠轟柯志恩只看自嗨民調 藍指社宅掛零才是重點

藍白罷審總預算，高市青年選將爆：高雄近73億元預算被卡，治水、社福全耽擱。施書瑜攝



藍白罷審中央總預算已逾145天，引發綠營青年選將不滿，連日砲轟國民黨高雄市長參選人柯志恩「只看自嗨民調、不顧民生」，對此，國民黨高市議員白喬茵反批，民進黨執政下，社宅核定掛零才是重點，質疑綠營刻意轉移焦點。

「高雄捍衛隊」日前痛批，高雄因藍白罷審中央總預算，近73億元建設與補助經費遭卡關。今（20）日多名綠營青年議員參選人與現任議員再度召開記者會，點名國民黨高雄市長參選人柯志恩面對具體預算數字避而不答，卻持續操作「限會員投票」的自嗨民調。

張以理指出，消防局「智慧防災」相關預算共4.45億元遭卡，其中「高科技廠房救災量能暨區域聯防計畫」近2億元，正值高雄半導體與智慧製造產業升級關鍵期，質疑柯志恩去年要求檢討科技型災害，如今卻配合同黨擋下防災經費。

張耀中表示，農業局、環保局等49項中央補助計畫、逾3.4億元預算未列入藍白逕付二讀項目，包含非洲豬瘟、禽流感防疫與農村再生計畫；文化局古蹟修繕與林園鳳芸宮媽祖海巡文化推廣計畫共7,683萬元也全數受影響，痛批「連媽祖的錢都敢擋」。

林浤澤指出，原民會22項中央計畫共1.89億元、體育場館查核人力、軍人忠靈祠修繕及衛生局急救站整備與原民巡迴醫療設備補助等經費同樣卡關，直指藍白擋預算「害神又害人」。

對此，國民黨高市議員白喬茵反批，民進黨執政一年半來，中央核定社會住宅戶數為零，選前承諾8年13萬戶已下修至4萬戶，質疑綠營刻意將焦點轉向預算爭議，真正影響青年居住正義的是中央政策跳票。

