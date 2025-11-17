高雄73歲翁撞翻待轉區 釀1死8傷！警依過失致死送辦
[Newtalk新聞] 高雄市楠梓區昨晚發生死亡車禍，73歲陳姓男子駕車不慎與機車發生碰撞，隨後失控撞向路口機車待轉區，將停等紅燈的8台機車撞倒，造成現場共9人送醫，第一位遭撞的50歲林姓男騎士傷重不治，警方將陳姓駕駛依過失致死逮捕，並將移送橋頭地檢署偵辦。
警方指出，73歲陳姓男子昨晚駕車經楠梓區德民新橋，違規右轉與林姓騎士發生碰撞，隨後失控向前行駛土庫一路撞擊待轉格內8台機車，造成多名騎士倒地受傷，消防局獲報出動6車14人前往搶救，將現場受傷9人送往醫院治療。
警方到場後，陳姓駕駛未有飲酒情事，而送醫9名傷者（含乘客一人）均意識清楚，但最先被撞上的50歲林姓騎士到院後意識改變，轉為無呼吸心跳，由於當下撞擊力道猛烈出現顱內出血狀況，經院方緊急搶救後，無奈仍宣告不治。
死者林姓男騎士為菲律賓籍，與台籍女子結婚取得永久居留證，2人共同經營東南亞雜貨店，警方初步認定陳男違規右轉，昨晚依過失致死罪逮捕陳男，移送橋頭地檢署偵辦。
