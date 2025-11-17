高雄73歲翁開車暴衝釀1死8傷！起底黑歷史「還違停害死人」 30萬元交保

高雄楠梓區昨（16日）73歲陳姓男子違規右轉，失控加速衝入旁側機車待轉區，造成1死8傷，今裁定30萬元交保。（翻攝自Google Maps）

高雄楠梓區昨（16日）傍晚發生一起死亡車禍。73歲陳姓男子駕駛自小客車行經陸橋下橋路段時，於路口違規右轉，先碰撞一名菲律賓籍林姓移工，隨後失控加速衝入旁側機車待轉區，擦撞8台機車，造成1死8傷。今（17日）橋頭地檢署召開調查庭，認定陳男涉有《過失致死罪》與《過失傷害罪》，裁定30萬元交保。

事故發生在傍晚5點左右，消防單位到場後發現現場機車零件散落、騎士倒地多處受傷，其中50多歲的林姓移工因頭部重創，經搶救仍宣告不治。其餘8名騎士中，有3骨折住院等待開刀，其餘多為四肢擦挫傷。警方初步酒測確認陳男並無酒駕。

不是第一次？ 被起底2年5違規

事故發生後，陳男過往的黑歷史也遭到起底，警方調查發現，陳男長年以計程車司機為業，但有多次違規紀錄。在2019年，他曾因違規停車導致機車騎士撞擊身亡；直至2023年後，他仍在交通違規紀錄中持續出現，2年間累積多達5件違規。

廣告 廣告

橋頭地檢署於今日上午召開調查庭訊問，認定陳姓男駕駛涉有《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，並在下午裁定以30萬元交保候傳。

更多鏡週刊報導

不抽菸喝酒也得癌？醫揭4大隱形毒素：避開罹癌機率少一半

這麼多口味？台灣「1飲料」熱銷21年 共21種口味網讚：想去買

尋找那位愛讀詩的同學！書頁夾11年前1100元現金、繳費單 圖書館盼尋回失主