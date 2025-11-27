高雄74年私校走入歷史 拆光夷為平地 市府曝規劃

高雄市老字號私校「國際高級商工職業學校」（簡稱國際商工）受到少子化影響，已於2022年停招，創校74年正式走入歷史。市政府規劃，校園基地預定作為中山醫學院校區以及捷運聯開用地，今年4月底開始拆除，目前已全數拆除完畢，夷為平地。

國際商工創立於1948年，原址在台南市，1956年遷至高雄市苓雅區三多路現址，1965年增設專科部；近年受到少子化影響，學校於2022年8月正式停招，校地交還高雄市政府，今年4月底開始拆除，市府推動校地轉作捷運聯開及國立中山大學醫學院預定地。

高雄粉專「高雄派」日前在Threads貼出國際商工剷平後的照片，掀起當地人討論。高雄四大高職包括三信、國際、立志及樹德，過去被稱為「三國志樹」，如今國際商工沒了，許多校友不捨留言，「國際公、三信婆口號已成回憶」、「高雄三國志走入歷史了」。

根據《自由時報》報導，高市府表示，國際商工占地約2.96公頃的校地，市府推動大眾運輸導向型發展，計劃將南側校地變更為捷運開發區，該地鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力。

市府表示，北側則作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓及衛生局的高雄健康園區。

