高雄75歲翁開車暴衝闖紅燈 保齡球式撞擊5機車釀5傷

高雄市一名75歲老翁今日上午開車行經高雄市苓雅區正義路與鐵道街時，突然失控衝撞前方5輛正在停等紅燈的機車。（圖：苓雅分局提供）

高雄市一名75歲老翁今天（24日）上午開車行經苓雅區正義路與鐵道街時闖紅燈，撞飛前方正在停等紅燈的5輛機車，造成5名機車騎士倒地受傷，就醫沒有大礙，老翁向警方供稱，當時覺得車子疑似有點故障、煞不住；確實的事故原因有待進一步調查鑑定。（溫蘭魁報導）

這起車禍發生在24日上午10點左右，地點是在苓雅區的正義路與鐵道街口，苓雅分局警方調閱路口監視器畫面發現，當時路口有好幾輛機車正在停等紅燈，突然後方一輛自小客車沒有煞車，像打保齡球一樣，衝撞前方5輛正在停等紅燈的機車，瞬間人車倒地，肇事的自小客車則是衝過路口才停下來，苓雅分局交通分隊分隊長潘益正說：「初步分析事故原因為陳男駕駛操作不當、未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。另陳男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1800元以上、5400元以下罰鍰。」

廣告 廣告

5輛機車在路口停等紅燈時遭到75歲老翁從後方衝撞，機車倒一地，5騎士分別由救護車送醫以及自行就醫。（圖：苓雅分局提供）

5名被撞的機車騎士3人由救護車送醫治療，另外2人自行就醫，幸好都是輕微擦挫傷，沒有大礙。

警方說，肇事的是75歲的陳姓男子，沒有酒精反應，雖然已經高齡75歲，但駕照正常。老翁供稱，當時覺得車子怪怪的，好像故障，直到衝過路口拉起手煞車，車子才終於停下來，詳細的肇事原因有待進一步調查釐清。