高雄75歲老翁停紅燈「油門當煞車」 猛撞5機車！5騎士全被送醫
高雄市苓雅區鐵道街與正義路口，今（24）日上午一名75歲陳姓老翁，疑似要停紅燈時誤踩油門，撞上前方5輛機車，造成5人騎士全數掛彩就醫，所幸傷勢均無大礙，警方除開出闖紅燈罰單外，也將持續釐清車禍肇因。
車禍發生於今日上午10點多，陳翁沿鐵道街東向行駛行經正義路口時，見前方號誌為紅燈不僅未停下，反倒加速衝撞前方停等的5輛機車，如同保留球瓶般倒下，還持續衝過路口行駛，對向2輛機車則急忙閃避沒有遭殃，老翁最終於距離路口數十公尺處才停下。
警消獲報到場救援，現場5名騎士均受到擦挫傷，其中3人傷勢較重上救護車送醫，其餘2人則較輕微自行就醫，陳翁則沒有受傷。
陳翁向警方供稱，見紅燈亮起要準備踩煞車，卻因此踩錯而導致衝撞事故發生。警方初步分析事故原因為操作不當釀禍，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判，先行針對闖紅燈行為，依違反道路交通管理處罰條例第53條，開出1800元以上5400元以下罰單。
