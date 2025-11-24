高雄75歲老翁突「詭異加速」 飛車撞翻一排機車騎士
高雄苓雅分局於今（24日）上午10時1分接獲通報車禍，需要警方協助，警方遂派員到場。經瞭解係陳姓男子（75歲）駕駛自小客車沿鐵道街由西向東行駛，於上述時間在正義路、鐵道街口，碰撞同向停等紅燈5輛普重機車致肇事。本案中5名機車騎士，3人送醫治療，2人自行就醫，均輕微擦挫傷無大礙。
本案無人酒駕。警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為陳男駕駛操作不當、未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。
另陳男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1,800元以上，5,400元以下罰鍰。
苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。
更多東森新聞報導
開車門不看後面 機車騎士慘摔畫面曝光
台南砂石車「追撞3車翻覆」斷頸式壓毀機車 騎士急送醫
女子癱倒慢車道上！同伴搬不動機車驚險閃避
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接EBC東森新聞 ・ 17 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
2025 鴻海科技日｜Luxgen n⁵ 掰了！ Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前
國道8號離奇車禍！ 2車碰撞「1名駕駛消失」 國道警察：追查中
台南市 / 綜合報導 昨(23)日晚上6點多，在國道8號東向，台南安定路段，有一輛轎車在變換車道時，撞上另一輛車，導致對方失控，衝撞護欄。畫面中可以看到，一輛銀色轎車，車身都有明顯的撞擊痕跡，另一輛黑色轎車，車頭也被撞爛。不過警消到場卻發現，明明是兩部車的事故，但是現場卻只看到一名受傷的駕駛，另一名駕駛，已經找不到人，因此國道警方將調閱沿路的監控影像，來追查這名駕駛到案。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
【內有影片】除了售價和上市日期，你想知道的Model B資訊都在這！Model D MPV奢華初體驗、Model C北美版接續n7改款、Model A全新參考車型等，鴻海科技日電動車資訊懶人包。
三種編成、六種車色、有什麼選配，甚至連行李廂空間都全部告訴你，雖然還不知道上市日期，但基本上明年農曆春節開新車過年應該沒問題，一直在等Model B上市的你，千為別錯過這支影片！車水馬龍網 ・ 1 天前
BMW又騙人了 iX3真實測試超越官方續航
BMW在電動車領域再度展現實力，最新一代的iX3不僅在設計與性能上展現進步，在續航力方面更是表現亮眼。儘管官方以WLTP測試標準公布的續航為800公里，但BMW工程團隊最近進行一場實地測試，從匈牙利德布勒森工廠一路駕駛至德國慕尼黑，行駛距離高達1008公里，令人驚艷。這不僅遠超原廠數據，甚至在抵達目的地時，電量仍有2%，估計還能再行駛20公里，顯示這輛新世代純電SUV實力不容小覷。BMW iX3的WLTP續航里程為800公里，但近日原廠進行道路實測，成績超過了1,000公里大關。這次破紀錄的測試並非一場普通的駕駛旅程，而是BMW工程團隊精心策劃的效率挑戰。為了達到最佳續航表現，車輛特地選用相對節能的20吋輪圈，取代選配的21吋或22吋大尺碼胎圈，以降低滾動阻力。此外，駕駛路線刻意避開高速公路，選擇次要道路，以利用再生煞車系統延長續航。測試全程未啟動空調、暖氣與音響系統，以減少耗能，這些精打細算的操作大大提高了電池的使用效率。 車輛使用的是目前公布的唯一版本：iX3 50 xDrive，搭載雙馬達四驅系統，擁有469匹馬力與65.8公斤米扭力，0-100 km/h加速僅需4.9秒。搭配Carture 車勢文化 ・ 1 天前
找無人！車停廟埕阻廟會進行 廟方找堆高機「鏟」車
台南市 / 綜合報導 台南有駕駛把車停在永康區一間宮廟廟埕，想不到週末兩天昨（21）日、今（22）日有廟會活動，雖然車主有留電話，但廟方聯絡了人沒出現，貼了黃單提醒禁止停車、也廣播了都找不到人，情急之下，只好調來堆高機移車，不過警方提醒，要是過程弄傷車身，可能會觸犯刑責。堆高機當街鏟起黑色轎車，一個轉向頭也不回，一路往前開，把整台車直接往廣場外移，霸氣移車方式，被民眾拍了下來引發討論，堆高機「鏟車」情節，就發生在台南永康區這間宮廟，廟方人員說：「有公告，還有貼單子。」記者VS.廟方人員說：「(結果車主都沒來移車)，對，沒來移打電話去。」廟方人員說：「打電話去不理我們，不聽啊。」駕駛當時把愛車停在廟埕，剛好昨（21）日、今（22）日這兩天，有廟會活動需要通行空間，廟方貼了這張黃單，提醒駕駛禁止停車，打了車主留的電話人沒出現，迫不得已只好強制移車。民眾說：「他會廣播啊，讓聽到的人趕快來移車。」記者VS.民眾說：「(如果沒開走他就)，他要使用就移車。」民眾說：「有事先告知了。」記者VS.民眾說：「他那邊有寫喔，跟你說不能給外車停，(對啊)。」民眾說：「你又要停然後損壞了，當然自認倒楣，我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」其實廟方平時，是有開放民眾停車，並張貼公告提醒，記得留下聯絡方式，需要移車時才能找的到人，宮廟提供停車空間，給民眾多一分便利，這回因為活動在即聯絡不上車主，最後只能出此下策。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
寶嘉聯合攜星聯汽車持續深化北台灣在地服務！全新北投新車展示暨授權服務廠開幕
寶嘉聯合旗下之大台北地區經銷夥伴「星聯汽車」，宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。這個全新據點同步整合了Peugeot與Citroën雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務，以更完整的品牌體驗迎接大台北地區的消費者及車主。Zeek玩家誌 ・ 16 小時前
新純電車帥翻！ 韓系跑格PK德豪車馬力破千
電動車市場競爭白熱化，除了韓系豪華品牌推首款跑旅，加入純電高性能戰局；日本進口純電休旅也再進化；就連德國豪車也來參一咖，祭出馬力破千的強悍純電休旅，各大品牌紛紛端出最新高性能車款搶攻買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
即時中心／温芸萱報導台中市民生路今（23）日上午發生一起悲劇車禍，鄭姓女騎士獨自騎乘南下，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡。雖經送醫搶救，鄭女仍於下午2點30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查，並提醒民眾長途駕駛要充分休息，行中適時停靠，以確保自身與他人安全。今日上午10時27分，台中市民生路（北坑產業道路）發生嚴重交通事故，一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。鄭女清晨自北部出發，長途南下前往霧峰市區，事故發生時單人騎乘。事故發生後，警方與救護人員立即趕抵現場，鄭女隨即送往亞大醫院搶救，但不幸仍於下午14時30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。此外，警方也呼籲長途騎乘機車的民眾，務必注意身心狀況，行駛過程務必遵守交通規則，避免類似悲劇再度發生。一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，送醫後仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治 更多民視新聞報導行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治最新／台中工安意外！移工11樓鷹架摔落 意識不清送醫搶救韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」民視影音 ・ 22 小時前
上汽奧迪AUDI廣州車展帶來第二款作品－E SUV概念車
Audi和上汽合資成立上汽奧迪AUDI，並於今年上海車展帶來E5 Sportback，為了進一步投其市場所好，近日登場的廣州車展則展出E SUV概念車，該概念車預計明年就會量產上市。面對中國電動車崛起中國市場失利，Audi和上汽合資成立上汽奧迪AUDI品牌，並以大寫字母AUDI取代四環廠徽向消費者溝通，首款作品E5 Sportback也在今年上海車展登場，近日舉辦的廣州車展上汽奧迪AUDI帶來第二款車型E SUV概念車。 E SUV概念車外型和E5 Sportback有著高度家族化設計，E SUV概念車車身尺碼為5,057mm×2,042mm×1,786mm、3,060mm軸距，配置雙電動馬達具有約670hp最大馬力，0～100km/h加速可在5秒內完成，而配置的109kWh電池模組在CLTC測試下可替E SUV概念車帶來超過700公里里程，800V架構則能在充電10分鐘增加320公里行駛里程。E SUV雖為概念車但整體已和量產無異，因此E SUV概念車很快於2026年就會量產上市。上汽奧迪AUDI品牌於廣州車展帶來第二款車型E SUV概念車。E SUV概念車車身尺碼為5,057mm×Carture 車勢文化 ・ 18 小時前
不滿勞動改革 比利時將全國罷工3天恐釀交通癱瘓
（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。中央社 ・ 1 小時前
Manthey Racing再創高峰 不改引擎卻讓Porsche 911 GT3更快
在性能車的世界裡，Porsche 911 GT3一直被視為平衡日常駕馭與賽道激情的巔峰之作。而當你認為它已經無可挑剔時，來自德國的Manthey Racing再次證明了「更好」永無止境。他們最新針對911 GT3所打造的升級套件，未對引擎進行任何調整，但卻成功讓這款跑車在Nürburgring北環賽道縮短了整整2.76秒的單圈成績，來到驚人的6:52.981。Porsche 911 GT3一直被視為平衡日常駕馭與賽道激情的巔峰之作，現在Manthey Racing僅透過空力套件，就讓這輛車的賽道成績變快。此次Manthey套件的最大亮點，在於空氣力學方面的大幅優化。根據官方數據，套件可讓GT3在最溫和設定下產生355公斤的下壓力，而當所有空力部件調整至最激進狀態時，最大下壓力可高達540公斤，幾乎已經達到賽車等級的數值。這樣的設定不僅提供更強的抓地力，也顯著提高高速穩定性與彎道極限。在外觀上，GT3換上全新設計的前保桿，包含更具導流效果的進氣口與碳纖維導風翼，搭配重新設計的前下擾流板；車側增加空力側裙與後輪空力蓋；尾部則換上極具視覺衝擊的碳纖維「天鵝頸」尾翼與大型碳纖維後擴散器，整體空Carture 車勢文化 ・ 1 天前
美國2025 Q3電動車銷售創新高！Tesla仍稱霸榜首、Audi Q6 e-tron擠入前10
2025年第三季美國電動車（EV）市場交出歷史最佳成績，根據Kelley Blue Book最新統計，今年Q3全美共售出437,487輛電動車，較第二季大增40.7％，年增幅也達29.6％，甚至比2024年第四季創下的前一次高點再多出近兩成，電動車在整體汽車市場的占比也同步攀升至10.5％，明顯高於去年同期的8.6％，顯示在政策變動前，美國市場掀起一波明顯的搶購潮。地球黃金線 ・ 7 小時前
iRent首批2026年式COROLLA ALTIS HYBRID正式投入服務共享車隊持續擴編，南區路邊租還再延伸至嘉義高鐵站
iRent首批2026年式COROLLA ALTIS HYBRID正式投入服務共享車隊持續擴編，南區路邊租還再延伸至嘉義高鐵站SiCAR愛車酷 ・ 7 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前