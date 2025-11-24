高雄75歲老翁突「詭異加速」 飛車撞翻一排機車騎士

台南市 / 綜合報導 台南有駕駛把車停在永康區一間宮廟廟埕，想不到週末兩天昨（21）日、今（22）日有廟會活動，雖然車主有留電話，但廟方聯絡了人沒出現，貼了黃單提醒禁止停車、也廣播了都找不到人，情急之下，只好調來堆高機移車，不過警方提醒，要是過程弄傷車身，可能會觸犯刑責。堆高機當街鏟起黑色轎車，一個轉向頭也不回，一路往前開，把整台車直接往廣場外移，霸氣移車方式，被民眾拍了下來引發討論，堆高機「鏟車」情節，就發生在台南永康區這間宮廟，廟方人員說：「有公告，還有貼單子。」記者VS.廟方人員說：「(結果車主都沒來移車)，對，沒來移打電話去。」廟方人員說：「打電話去不理我們，不聽啊。」駕駛當時把愛車停在廟埕，剛好昨（21）日、今（22）日這兩天，有廟會活動需要通行空間，廟方貼了這張黃單，提醒駕駛禁止停車，打了車主留的電話人沒出現，迫不得已只好強制移車。民眾說：「他會廣播啊，讓聽到的人趕快來移車。」記者VS.民眾說：「(如果沒開走他就)，他要使用就移車。」民眾說：「有事先告知了。」記者VS.民眾說：「他那邊有寫喔，跟你說不能給外車停，(對啊)。」民眾說：「你又要停然後損壞了，當然自認倒楣，我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」其實廟方平時，是有開放民眾停車，並張貼公告提醒，記得留下聯絡方式，需要移車時才能找的到人，宮廟提供停車空間，給民眾多一分便利，這回因為活動在即聯絡不上車主，最後只能出此下策。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前