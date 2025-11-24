高雄75歲駕駛疑操作不當撞停等紅燈5機車 5騎士輕傷

宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結

