高雄77歲婦人「誤踩油門」夾撞母子！媽媽不幸身亡 過失致死10萬交保

高雄市三民區昨（18日）上午發生一起死亡車禍。77歲潘姓婦人駕車行經建國三路時，車輛突然失控逆向暴衝，撞上對向車道一輛雙載機車，造成53歲丁姓婦人傷重不治，其20歲兒子受傷送醫。事後潘婦依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，檢察官複訊後，諭令潘婦以新台幣10萬元交保。

根據警方調查，事故發生於上午9時44分，潘婦當天自屏東潮州北上，載友人前往高雄三鳳中街採買食材。抵達建國三路後，潘婦準備在路邊停車，疑似因緊張誤踩油門，導致車輛暴衝，逆向撞上騎機車雙載的母子，再推撞路旁轎車，導致母子兩人一度被夾在車輛之間。

53歲丁姓婦人因傷勢過重，經搶救仍宣告不治，其20歲兒子意識清楚，身體多處受傷，目前仍在醫院接受治療。據了解，死者為補習班教師，事發時正載兒子前往學校。

警方表示，潘婦酒測值為零，初步研判肇事原因為駕駛未依規定駛入來車道。潘婦向警方表示，當時後方有貨車準備卸貨，一時緊張誤將油門當成煞車踩下，強調並非故意，並表示這是首次發生交通事故，已聯繫保險公司處理後續賠償事宜。

全案依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，檢察官複訊後，諭令潘婦以新台幣10萬元交保。至於實際事故責任及車輛失控的原因，仍待後續鑑定釐清。

