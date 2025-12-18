高雄77歲婦開車逆向暴衝 母載兒淪夾心搶救不治
高雄市18日上午發生嚴重車禍，一對母子雙載行經中華三路、建國三路口時，遭到77歲婦人駕駛的轎車逆向暴衝撞擊，轎車隨後又撞上路旁另輛車，導致騎車的母親淪為夾心，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不幸身亡，詳細事發原因仍待警方調查。
高雄三民第一分局於今（18日）上午9時44分許接獲報案，稱三民區建國三路發生車禍，轄區三民所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。
經警方了解，77歲潘女駕駛自小客車沿建國三路東向西行駛，53歲丁女駕駛普重機車載著兒子20歲黃男沿建國三路西向東行駛，雙方行經至案發地時，潘女疑不明原因行駛至對向車道，與丁女發生碰撞，並波及停放於路邊停車格內之自小客車。
丁女意識不清，送往高醫急救中，最終仍宣告不治；黃男意識清楚，送往高醫包紮救治，潘女酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。
三民第一分局呼籲，行車時務必依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿任意跨越車道或逆向行駛，以確保自身及用路人行車安全。
