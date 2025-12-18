高雄77歲婦駕車逆向撞 機車女騎士慘撞飛命危

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區中華三、建國三路口，今(18)日上午9時44分許發生轎車逆向追撞機車後，再衝撞另一輛汽車，造成丁姓女機車騎士當場OHCA，後座兒子受傷送醫，初步研判轎車駕駛潘婦(77歲)未依規定駛入來車道，她的酒測值為0，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

三民第一分局指出，12月18日9時44分許接獲報案，稱三民區建國三路發生車禍，轄區三民所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

經了解，潘婦(77歲)駕駛轎車沿建國三路東向西行駛，丁女(53歲)騎機車搭載兒子黃男(20歲)，沿建國三路西向東行駛，雙方行經至案發地時，潘婦疑不明原因行駛至對向車道，與丁女發生碰撞，並波及停放於路邊停車格內的轎車。

丁女遭撞並夾在2轎車間，意識不清，送往高醫急救中，黃男意識清楚，送往高醫包紮救治，潘女酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

警方呼籲，行車時務必依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿任意跨越車道或逆向行駛，以確保自身及用路人行車安全。

