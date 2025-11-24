高雄77歲翁「水上浮屍」身分曝光！曾是台鐵員工…退休後養狗作伴

記者薛仁宏、洪正達／高雄報導

動保處人員進入屋內捕捉犬隻。（圖／記者薛仁宏攝影）

高雄三民區23日發生一起死亡案件，現年77歲的劉姓老翁被人發現陳屍在透天厝中，警方趕抵現場後初步排除外力介入，生前所飼養的14隻狗狗均已被動保處帶回，目前劉翁的身分也已曝光，原來他曾經是台鐵員工，退休後就獨居，沒想到就在家中死亡多日沒人發現。

三民二分局指出，警方接獲劉男姪兒報案，指出稱劉翁多日未出門，經通報119入內查看已明顯死亡，現場沒有打鬥痕跡，門窗也無損壞，初判無外力介入；與家屬確認係劉翁身分後 ，對死原沒有意見，警方隨即通知殯葬處協助處理，後續將相驗釐清死因。

鄰居透露，劉翁飼養的犬隻曾造成噪音污染。（圖／記者薛仁宏攝影）

據了解，77歲劉姓老翁生前曾在台鐵公司任職，退休後就獨居在天祥一路的透天厝中，平日撿回收、養狗作伴等，但最近由於多日未出門，家屬前往察看後，赫然發現劉翁倒臥在積水處，當警方進入時發現他已明顯死亡，腐爛部分是否遭到啃咬無法判定，其身後的14隻狗狗則由動保處帶回處理中。

