高雄77歲老婦開車逆向撞上機車雙載母子 釀1死1傷

77歲潘姓婦人開車行經高雄市三民區建國三路時，突然失控衝到對向車道，撞上一對騎機車的母子，導致機車被卡在肇事車輛與停車格的轎車之間。（圖：三民一分局提供）

高雄市一名77歲婦人今天（18日）上午開車行經三民區建國三路接近中華三路口時，突然失控衝到對向車道，撞上一對騎機車的母子，再波及停車格內的汽車，導致騎機車的婦人被夾在2車之間，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，婦人的兒子則受到輕傷。（溫蘭魁報導）

這起車禍發生在上午9點44分，肇事地點距離三民派出所大約200公尺，三民一分局調查，77歲潘姓婦人開車沿建國三路東往西方向行駛，快到中華三路口時，不明原因突然失控，衝到對向車道，與騎機車的一對母子發生碰撞，三民一分局交通組組長李俊杰說：「潘女疑似不明原因行駛至對向車道與丁女發生車體碰撞，並波及停放在路邊停車格內之自小客車，丁女意識不清，黃男意識清楚。」

廣告 廣告

53歲的丁姓婦人和後座20歲的兒子被撞到路邊停車格，卡在肇事車輛與停車格的轎車之間，成了「夾心餅乾」，丁姓婦人傷勢嚴重，當場失去生命徵象，後座的兒子輕傷，婦人送醫搶救後仍回天乏術。

肇事的77歲潘姓老婦人向警方供稱，當時突然身體不適才釀禍，警方調查，老婦人2年前有重新換照，新駕照明年才到期，詳細的肇事原因有待進一步調查釐清。