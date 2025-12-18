高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保

77歲潘姓婦人開車撞死丁姓婦人。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區18日上午發生一起重大交通事故，一名77歲潘姓婦人開車行經建國三路時疑似操作失當，車輛突然失控逆向衝入對向車道，撞上雙載機車的母子兩人。這起車禍造成53歲丁姓婦人傷重不治，後座的20歲兒子則受傷送醫。潘婦被依過失致死罪移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，諭令10萬元交保。

根據警方調查，這起事故發生於上午9時44分，潘姓婦人當時自屏東潮州出發，載友人前往高雄三鳳中街採買食材。抵達建國三路時，潘婦準備路邊停車，但疑因緊張誤踩油門，導致車輛加速暴衝，不僅迎面撞上對向車道上的騎士母子，還推撞到路旁另一輛轎車，致使母子兩人夾在兩車之間。

傷者緊急送醫後，丁姓婦人經搶救仍不治。據了解，她是當地一名補習班老師，事發時正要載兒子上學，卻意外遭逢死劫，讓一家三口原本平靜的生活瞬間破碎。其子傷勢穩定，仍在接受治療。

警方指出，潘婦酒測值為零，初步判定事故主因為駕駛未依規定進入來車道。案發後，潘婦向警方供稱，當時因後方有貨車卸貨，自己慌張之下誤將油門當煞車踩，強調並非故意肇事，並表示這是人生首次發生車禍，已聯繫保險公司處理後續賠償。

案件經警方依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，檢察官複訊後諭令潘婦以10萬元交保。至於詳細肇事責任與車輛失控的技術性因素，仍待進一步事故鑑定報告釐清。

