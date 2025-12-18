高雄77歲高齡婦逆向暴衝！母子雙載機車慘成夾心 1人命危搶救中

高雄77歲婦人駕車暴衝逆向撞擊母子雙載機車，其中1人當場失去生命跡象。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄今日上午發生驚悚車禍，77 歲潘姓婦人駕車於中華三、建國三路口逆向暴衝，撞上路旁的機車騎士丁姓母子後，又繼續推撞到另一台汽車，導致母子慘被夾在中間，丁姓婦人當場失去生命跡象，兩人送醫搶救中。詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

今日上午 9 時許，77 歲的潘姓婦人駕車沿高雄三民區建國三路直行，經過中華三路口，不明原因突然逆向暴衝，53 歲丁姓婦人騎機車載 18 歲兒子停在路邊，慘遭撞擊並且潘婦未減速繼續推撞到一旁路邊停車，致丁姓婦人母子夾在兩台轎車間，丁婦場失去生命跡象。

廣告 廣告

路口的三民一警分局三民派出所員警見狀，趕緊通報 119 搶救，將丁婦母子送醫急救。警方對潘婦酒測，無酒精反應，潘姓肇事駕駛聲稱身體不適、頭暈。詳細車禍原因還有待進一步釐清。

目擊者指出，當時見到車輛高速逆向衝來，緊急加速閃過，但後方母子來不及避讓被撞，肇事駕駛下車時說自己頭暈，讓目擊者當下痛罵頭暈就不要開車，馬上熄火並拔掉鑰匙。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

禮讓救護車還得收罰單！高市首創AI影像過濾 避免舉發擾民

台南清潔隊員遭酒駕撞死！妹妹悲痛發文：心真的很痛 那個人非常惡劣