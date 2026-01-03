高雄7hr溫差竟達13℃ 粉專：沒意外今晚再一次

今日各地溫差大，高雄上午6時跟下午1時甚至差了13℃。翻攝Threads＠typhoon_mi



強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫驟降，然而太陽出來後，氣溫回升，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads提到，今晨到下午7小時振盪10℃，最誇張的是高雄，來回差快13℃，今晚沒意外會再來一次。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享今天（1/3）上午6時和下午1時的溫度分布圖，可看各地出溫差非常大，粉專表示，7個小時，震盪10℃，這就是乾冷空氣接手後的日夜溫差，「最誇張的就是高雄氣象站，來回差快13℃，前幾年起高雄已是冷氣團的低溫常客，今夜沒意外會再來一次，大家自己注意。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書提到，受輻射冷卻效應影響，在乾冷空氣影響後轉晴的夜晚，西部空曠地區清晨常會出現特別明顯的低溫，日夜溫差甚至可達15℃以上，呼籲民眾別被中午的大太陽給騙了，入夜後真的會很冷。

至於什麼是「輻射冷卻效應」？粉專指出，白天在陽光照射下，地表會吸收並累積熱能，但夜晚一到、沒有陽光補充，地表就開始把熱量往外「散掉」，加上如果夜空晴朗、雲量少，就好像睡覺時沒有蓋棉被，熱能沒有被留住，降溫速度自然特別快；此外，西部平原地勢開闊，風弱時冷空氣不易被攪拌，像冷空氣「貼著地面躺平」，導致近地面氣溫快速下降。

