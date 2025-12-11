高雄8旬婦深夜迷途 忠犬小白引導警車成功返家

（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄8旬林姓婦人深夜在外迷路，警方到場協助，但林婦無法陳述住家地址；正當一籌莫展時，她身旁愛犬「小白」突跑到警車前疑要引路，員警跟隨狗狗行駛，果真找到林婦住處。

高雄市政府警察局鼓山分局9日凌晨1時許接獲民眾報案，旗津區中洲三路有名長者疑似迷路。鼓山員警獲報趕抵現場，發現80歲林婦衣著單薄，深夜獨自在外，找不到回家的路，僅有1隻愛犬隨侍在側；老婦面對員警詢問，僅能說出自己姓名，但無法陳述確切住家地址。

警方今天表示，當時考量深夜氣溫驟降，員警先將老婦攙扶上巡邏車避寒；此時，其愛犬「小白」卻不願上車，反而在車頭前方不斷徘徊，頻頻回頭張望，彷彿示意要為警方帶路。

員警見狀靈機一動，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，在「小白」堅定的步伐引導下，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。

林婦的子女見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對「小白」在寒夜中守護主人的忠誠陪伴感動不已。

鼓山分局呼籲，家中若有年長者，應多加留意其動向，避免讓其單獨外出，可向社會局申請愛心手鍊，或在隨身衣物繡上聯絡方式，以便警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬，讓長者能平安返家。（編輯：吳素柔）1141211