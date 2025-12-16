高雄8旬翁聚餐後上吐下瀉 同桌11人也中鏢 疑食物中毒釀禍

衛生局表示，12月11日接獲醫院通報疑似食品中毒個案後，立即展開疫調並派員前往餐廳查察。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市一名85歲老翁12月6日參加飯店團體聚餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，因併發症住院超過一周，家屬於社群媒體發文表示，同場共有11人返家出現嘔吐、腹瀉等症狀，抱怨衛生單位後續聯繫不足；高雄市衛生局表示，當天聚餐共30人，其中另掌握10人有腸胃不適，已採集發病個案及廚工檢體送驗。

據網友反映，父親12月6日中午受邀參加水彩協會聚餐，用餐地點為高雄市某大型飯店餐廳，用餐後陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，12月8日起病況加重住院治療，至今仍在醫院接受照護，網友抱怨衛生單位初期僅短暫聯繫，後續未再主動說明進度，增加心理壓力。

衛生局表示，12月11日接獲醫院通報疑似食品中毒個案後，立即展開疫調並派員前往餐廳查察，初步調查顯示，12月6日中午該團體共30人用餐，12月7日已有個案出現腹痛、嘔吐及腹瀉症狀，12月9日前往醫院就醫，此外，經詢問團體幹部，12月8日尚有1人就醫，另有9人自行服藥後症狀緩解，未就醫。

衛生局表示，12月11日接獲醫院通報疑似食品中毒個案後，立即展開疫調並派員前往餐廳查察。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

衛生局調查，該餐廳當日總供餐770人，業者表示近期僅接獲本案陳情反映不適情形，餐廳已完成食品業者登錄並投保產品責任險，依「食品良好衛生規範準則」查察，餐廳作業場所衛生符合規範，目前已採集1名發病個案及5名廚工檢體送驗，後續將依檢驗結果釐清責任，依法辦理。

衛生局呼籲，業者應依食品衛生相關法規，加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，保障消費者食的安全，民眾購買即食食品應盡速食用，如發現疑似食品安全問題，可撥打1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報。

