高雄8旬阿嬤「很能走」 失聯影像曝

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〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市85歲老婦昨天失聯，警方於晚間接獲家屬報案，漏夜搜尋發現，她徒步從前鎮區往北走，昨天下午約2點半出現在前金區中華路與中正路口，今天持續擴大調閱監視器畫面搜尋。

家屬在網路社團發文表示，阿嬤身高約150公分、瘦小，穿粉紅色薄長袖有領子的上衣、深色長褲、粉色拖鞋，未帶任何證件、現金，她通常在三多獅甲一帶散步，手指有嚴重的退化性關節炎，找了一整晚仍未尋獲。

前鎮分局指出，復興路派出所昨天晚間9點多獲報，指老婦昨天下午1點多從前鎮區林森三路住家步行出門後未歸，擔心發生意外，隨即成立專案小組通報其他分局協尋，並過濾監視器調查。

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從影像可見，老婦全程徒步往北，行經中央公園人行道後，最後昨天下午2點半，經過中華路與中正路口往北走，今天持續擴大調閱店家與住戶監視器，並加強訪查、搜尋。

警方提醒民眾，若家中有人失聯，務必儘速報案，以爭取搜尋時效；若在路邊發現體力不支、神情慌張的長輩，甚至路倒者，也請在第一時間報案。

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